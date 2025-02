Ligue 1 : Rennes s’impose pour la première de Beye, Nantes surclasse Reims, Angers et Le Havre se neutralisent

Avec cinq défaites de rang, Rennes se retrouvait en grande difficulté, à seulement deux points de Montpellier, 17e. L’échec du passage de Jorge Sampaoli obligeait désormais Habib Beye, le nouvel entraîneur du club, à relancer une équipe moribonde. L’ancien coach du Red Star, qu’il avait quitté en mai 2024, faisait ses débuts en Ligue 1 dans un contexte d’urgence, avec pour mission de redresser la barre dès son premier match. Pour cette rencontre, le Sénégalais avait d’ores et déjà misé sur des choix forts. Djaoui Cissé, formé au club, découvrait ainsi l’élite à 21 ans. En défense, Hateboer était préféré à Ostigard, tandis que les recrues hivernales, Brassier et Furuhashi, faisaient leurs premiers pas sous le maillot rennais. Pour ses débuts, Beye affrontait un adversaire en forme. Invaincu depuis huit matchs (6V, 2N), Strasbourg restait sur un succès convaincant contre Lille (2-1) la semaine précédente.

Les Rennais se sont montrés dangereux dès l’entame de la partie. Truffert a servi Kalimuendo, qui, une fois dans la surface adverse, a réussi à enrouler une frappe du pied droit. Petrovic a dû s’interposer pour repousser le danger (1e). Kalimuendo s’est de nouveau montré dangereux quelques minutes plus tard. Servi cette fois-ci par Cissé, l’attaquant a centré fort devant le but, mais les Strasbourgeois ont dégagé son ballon en corner (14e). Emegha, qui a reçu une passe précise dans la surface, a totalement manqué sa frappe, qui a fini au-dessus du cadre (22e). Les Rennais ont pu souffler. Mais le Néerlandais a encore semé la panique dans la défense bretonne avant la pause. Lancé par une superbe ouverture vers le but de Brice Samba, il n’a pas déclenché sa frappe, laissant le gardien intervenir et stopper sa course (36e).

Blas délivre le Stade Rennais

Au retour des vestiaires, Rennes est reparti à la charge. Après une belle séquence collective impliquant James, Cissé et Blas, ce dernier a pénétré dans la surface et a tenté une frappe enroulée du gauche, mais Diarra s’est interposé et a dévié le ballon (52e). Après plusieurs offensives des deux côtés, James a tenté une superbe reprise, mais son tir est passé juste au-dessus de la lucarne de Petrovic (69e). Strasbourg a vite répondu avec Emegha, qui a buté sur un Brice Samba solide (70e). Dans les ultimes instants du match, Ludovic Blas est venu délivrer les siens en inscrivant un buteur rageur sous les applaudissements du Roazhon Park (90e, 1-0). Un premier match prometteur pour Habib Beye, qui a su imposer des choix forts et instaurer un pressing efficace. Au classement, Rennes sort ainsi de la zone rouge. Le club pointe à la 15e place avec 20 points. De son côté, Strasbourg reste à la 9e position de Ligue 1.

Autre match, autres enjeux. Sur la pelouse du Stade Auguste-Delaune, Reims espérait renouer avec la victoire, tandis que Nantes cherchait à s’éloigner de la zone rouge. Abline a ouvert le score (42e, 0-1), mais Castelletto a relancé les Rémois en marquant contre son camp juste avant la pause (45e+2, 1-1). En seconde période, Mostafa Mohamed a redonné l’avantage à Nantes (70e, 1-2). Offrant finalement la victoire au club. Nantes confirme ainsi sa 14e place de Ligue 1. De son côté, Reims reste 13e avec 22 points. Dans la dernière rencontre du multiplex de 17h15, Le Havre se déplaçait sur la pelouse d’Angers. Un match notamment marqué par des expulsions de Rao-Lisoa (10e) et de Sangante (16e). Les deux formations se sont quittées sur un score de parité (1-1). Au classement, Le Havre pointe à la 18e, et dernière place. Angers est 12e.