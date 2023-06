OM : Pablo Longoria confirme le départ d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

Nous vous dévoilons des informations sur ce dossier depuis quelques jours déjà, et plus tôt dans la journée, nous vous avons révélé en exclusivité le départ d’Igor Tudor. Après un an en poste dans le sud de la France, l’entraîneur croate quitte donc la cité phocéenne, notamment parce qu’il est fatigué et a l’intention d’entraîner en Italie, où la Juventus lui fait les yeux doux.

Et en conférence de presse ce jeudi, devant une salle de presse pleine à craquer, son départ de l’Olympique de Marseille a été confirmé. « On veut communiquer qu’on a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l’aventure avec nous la saison prochaine », a notamment lancé Pablo Longoria. Désormais, le président va avoir la lourde tâche de lui trouver un remplaçant, alors que l’Espagnol a déjà quelques pistes comme Marcelino Garcia Toral ou Vincenzo Italiano, entre autres !

