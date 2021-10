Le Match des Héros remporté par les anciens de l'Olympique de Marseille

Le Match des héros s'est déroulé ce mercredi soir au stade Vélodrome, organisé pour récolter des fonds pour la Fondation de Didier Drogba en collaboration avec l'UNICEF. Une rencontre qui rassemblait plusieurs anciennes gloires de l'Olympique de Marseille (Drogba, Ravanelli, Boli, Nasri...) et du football européen (Cambiasso, Karembeu, Mendieta...) aux côtés d'artistes et sportifs hors football (JUL, Matt Pokora, SCH...), avec un hommage à l'ancien président marseillais Bernard Tapie avant le coup d'envoi.

La suite après cette publicité

Entraînée par Jean-Pierre Papin, ce sont les coéquipiers de Didier Drogba qui remportent la rencontre sur le score de 7 buts à 4. L'ex-international ivoirien s'est d'ailleurs distingué dans ce match en inscrivant un triplé pour la Team OM Legends, tout comme Fabrizio Ravanelli, Robert Pirès et Benoît Cheyrou. Toifilou Maolida a participé à cette victoire phocéenne avec un but en fin de match, rendant hommage à Tapie avec sa fameuse célébration à la bandelette :« À jamais les premiers, reposez en paix Boss ». Côté Team UNICEF, coachée par Arsène Wenger, bien servi par Teddy Riner, le pilote de Formule 1 Pierre Gasly avait égalisé pour les siens, suivi d'un but de la tête de Gaizka Mendieta pour redonner temporairement l'avantage aux siens. L'ancien Mancunien Louis Saha et le rappeur Sneazzy ont réduit le score dans les dernières minutes du match.