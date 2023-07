Stade Rennais : le club remercie Karl Toko-Ekambi, Joe Rodon et Djed Spence

Ce mardi, le Stade Rennais a annoncé la fin des prêts de Karl Toko-Ekambi, Djed Spence et Joe Rodon. Alors que les deux premiers avaient été prêtés respectivement par l’OL et Tottenham en hiver, le Gallois arrivait également en provenance des Spurs mais avait signé en Bretagne l’été dernier. Les trois larrons ont respectivement porté le maillot breton à 19, 10 et 22 reprises.

«Vendredi dernier ont pris fin les contrats de prêt de Karl Toko-Ekambi, Joe Rodon et Djed Spence. Le club les remercie d’avoir contribué à cette saison réussie et leur souhaite le meilleur pour la suite», précise le SRFC dans son communiqué.

