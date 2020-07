Atlético de Madrid : Thomas Lemar ne sort plus la tête de l'eau...

Aucun but, aucune passe décisive. Thomas Lemar (24 ans) traverse pour l'heure la saison de l'Atlético de Madrid dans un anonymat assez inquiétant. Depuis la reprise de la Liga après l'arrêt forcé lié à la pandémie de Covid-19, le constat est encore pire.

Il n'a démarré qu'un seul des neufs matches de Liga des Colchoneros, restant cinq fois vissé au banc de touche, pour un total de 106 minutes jouées sur 810 possibles. Dire que le champion du monde 2018 (22 sélections, 4 buts) est devenu un élément secondaire dans la rotation de l'effectif de Diego Simeone est un euphémisme.

Chute dans la hiérarchie

Le gaucher, recruté pour 80 M€ à l'été 2018 à l'AS Monaco, est désormais bien loin dans la hiérarchie. Marcos Llorente lui est passé devant, et de quelle manière, à coups de buts, de passes décisives et de prestations de qualité. Idem pour Yannick Carrasco et Vitolo.

Le n° 11 n'y arrive donc toujours pas après un premier exercice d'adaptation mitigé (3 buts et 6 assists en 43 matches toutes compétitions confondues). As pose ce mardi la question de son avenir. Thomas Lemar, sous contrat jusqu'en juin 2023, a de grandes chances d'être mis sur le marché. Quelle sera sa cote ? L'avenir devrait rapidement nous le dire.