OM : Sheffield a déjà trouvé le remplaçant d’Iliman Ndiaye

Cela ressemble à une bonne nouvelle pour les supporters de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, nous vous révélions qu’un accord de principe avait été trouvé entre Iliman Ndiaye et l’OM. L’attaquant sénégalais souhaite vivement rejoindre son club de cœur et il fallait donc un accord entre Marseille et Sheffield pour boucler le deal. Si pour le moment, les deux clubs discutent toujours, Sheffield a déjà trouvé le remplaçant de Ndiaye.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Sheffield United va s’offrir le jeune ailier ivoirien Bénie Traoré. Âgé de 20 ans, il évolue du côté de Häcken en première division suédoise. La saison dernière il a inscrit 12 buts et délivré 2 passes décisives en 14 matches et va donc découvrir la Premier League dans les prochaines semaines. Il aura la lourde tâche de faire oublier Iliman Ndiaye qui se rapproche donc toujours plus de l’OM.

À lire

OM : Vitinha admiratif de Cristiano Ronaldo et… Rui Fonte !