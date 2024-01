OM-Monaco : Thiago Scuro pointe du doigt l’arbitrage

Après le nul acquis à neuf contre dix au Vélodrome contre l’OM, Thiago Scuro, directeur du football de l’AS Monaco, n’a pas maché ses mots sur l’arbitrage : «Il faut d’abord souligner le bon travail effectué par nos joueurs ce soir, le bon boulot fait par nos équipes. Il y a eu pas mal de situations tendues à gérer. On a joué avec un joueur en moins, puis deux joueurs en moins. C’est la première chose que je souhaitais souligner. Mais il y a eu certaines décisions qui ont eu un grand impact… Je pense que Maripan a été un peu trop agressif, il y a plusieurs points de vue de cette action qui montrent que ce carton rouge était trop sévère. Il y a eu des erreurs de l’arbitre»

Mais compte tenu du scénario de la rencontre, le dirigeant monégasque veut jouer la carte de l’optimisme ce samedi soir : «On va retirer beaucoup de points positifs de cette soirée, l’état d’esprit. On a joué, on s’est battu, on a continué de jouer de manière agressive avec un joueur en moins. On a fait 40 minutes avec dix joueurs. On est en train de reprendre de l’élan, on revient au début de la saison où c’était un bon football et j’espère que nous allons continuer à progresser», a-t-il déclaré au micro de Canal+