Manchester United : Cristiano Ronaldo fait tout pour partir

Une machine en panne. Depuis le début de l'année 2022, Cristiano Ronaldo (37 ans) n'a marqué qu'un seul but. Une statistique étonnante puisque le Portugais nous avait habitué à mieux. Mais il n'y a pas que sur le terrain que l'ancienne star du Real Madrid vit des moments compliqués. En effet, le joueur, auteur de 15 buts au total cette saison, est au coeur des débats ces derniers jours.

CR7 est toujours furieux

Tout a commencé dimanche avec son absence pour le derby face à Manchester City. Officiellement, CR7 souffrait de la hanche depuis vendredi, avait expliqué son entraîneur Ralf Rangnick. Toutefois, plusieurs médias expliquaient que l'attaquant né en 85 n'était pas blessé. Ce que confirme encore The Sun ce jeudi. La publication anglaise révèle que Cristiano Ronaldo aurait très mal vécu le fait que son coach lui fasse part de son désir de le mettre sur le banc face aux Skyblues.

Ainsi, CR7 se serait ensuite plaint d'un problème à la hanche avant de prendre l'avion pour le Portugal. Une absence sur le terrain mais également dans les tribunes qui a fait jaser. Lundi, The Athletic a révélé que le vestiaire de Man Utd était remonté contre Cristiano Ronaldo, un cadre qui n'est pas venu soutenir son équipe en tribunes lors d'un derby très important. Le lendemain, AS a ajouté que ses coéquipiers n'ont pas apprécié qu'il fasse passer ses intérêts avant ceux de l'équipe.

Il a tranché pour son avenir

Ils n'auraient pas compris aussi pourquoi le joueur se préserverait pour le match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid la semaine prochaine alors que le club a des échéances essentielles avant. De retour à l'entraînement mardi à Carrington où il a été le dernier joueur à s'en aller, Cristiano Ronaldo a fini par sortir du silence sur Instagram. « Un travail acharné pour une forte reprise. Désireux de revenir sur le terrain et d'aider l'équipe », a-t-il posté avec une photo de lui sur le terrain ce mercredi, lors d'une séance qu'il n'a pas terminée. Malgré cela, son cas fait toujours couler beaucoup d'encre ce jeudi.

The Sun assure qu'il est plus que jamais déterminé à quitter les Red Devils cet été. Il aurait multiplié les réunions de crise avec son agent Jorge Mendes, qui tenterait d'éteindre l'incendie. Mais pour le Sun, cette bataille est perdue d'avance. CR7 a fait son choix et voudrait s'en aller, un an seulement après son retour à Manchester United. Il serait toujours furieux contre Rangnick, qui n'a pas le niveau pour coacher les Mancuniens selon lui. Et si ce dernier ne sera a priori pas sur le banc de Man U l'été prochain, le joueur de 37 ans, à qui il reste un an de contrat, a déjà mandaté son agent pour qu'il lui trouve un autre club. Affaire à suivre...