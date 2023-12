Vidéo : les retrouvailles glaciales entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo

Ils ont marqué l’histoire du football ensemble sous les couleurs du Real Madrid. En allant chercher quatre de leurs cinq Ligues des Champions avec la même équipe, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont tissé des liens victorieux sur le terrain où leur complicité a fait des étincelles. Une telle symbiose qui a forcément crée une réelle alchimie entre les deux hommes dans la vie de tous les jours. Et même quand ils ont croisé le fer suite au départ de CR7 de la capitale ibérique, le respect a toujours été de mise entre les deux amis.

La suite après cette publicité

Désormais exilés en Arabie saoudite sous les couleurs respectivement d’Al-Ittihad et d’Al-Nassr, le Français et le Portugais se rencontrent pour la première fois dans le Golfe ce mardi dans un choc sous haute tension. Tous deux capitaines, les deux attaquants se sont rencontrés dans un premier temps à l’occasion du toss d’avant-match. Et alors qu’ils étaient face à face, les deux légendes du Real Madrid ne se sont pas adressées le moindre regard. Pire, ils ne se sont même pas serrés la main suite à cette formalité. Signe d’une grande concentration avec un choc ou de rapports désormais plus frais ? Dans une autre vidéo, nous voyons les deux hommes au cœur d’une accolade chaleureuse. Rien à signaler donc…