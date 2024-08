C1 : le programme complet des clubs français

Ce jeudi, l’UEFA donnait rendez-vous aux 36 équipes qualifiées pour la saison régulière de la Ligue des Champions, qui a décidé de faire peau neuve pour cette édition 2024-2025. Ainsi, les quatre représentants du football français ont pu connaître l’identité de leurs futurs adversaires. Pas épargné par le tirage, le champion de France en titre défiera Manchester City, l’Atlético de Madrid, Arsenal ou encore le Bayern Munich.

Un programme de folie attend également Lille qui a hérité de Liverpool, du Real Madrid, de son voisin de l’Atlético ainsi que de la Juventus, de retour en C1. De son côté, l’AS Monaco a bénéficié d’un tirage plus accessible malgré quelques grosses affiches comme l’Inter Milan, le Barça et Arsenal. Enfin, le Stade Brestois aura fort à faire face au Barça, au Real Madrid ou encore contre le Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre. Pour rappel, la première journée se déroulera les 17-18-19 septembre. Un multiplex XXL sera dédié à la 8e et dernière journée, fixée le 29 janvier 2025.

Le programme complet des clubs français

Les adversaires du PSG :

à domicile : Manchester City, Atlético de Madrid, PSV Eindhoven, Gérone

à l’extérieur : Bayern Munich, Arsenal, Salzbourg, VfB Stuttgart

Les adversaires de Monaco :

à domicile : FC Barcelone, SL Benfica, Etoile Rouge de Belgrade, Aston Villa

à l’extérieur : Inter Milan, Arsenal, Dinamo Zagreb, Bologne

Les adversaires de Brest :

à domicile : Real Madrid, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Sturm Graz

à l’extérieur : FC Barcelone, Shakhtar Donetsk, Salzbourg, Sparta Prague

Les adversaires de Lille :

à domicile : Real Madrid, Juventus, Feyenoord, Sturm Graz

à l’extérieur : Liverpool, Atlético de Madrid, Sporting CP, Bologne