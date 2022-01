Le très beau geste d'Adama Traoré contre le racisme

Démocratisé dans le monde du football par Juan Mata, Common Goal est une organisation de charité qui œuvre pour de nombreuses causes. Le dernier footballeur à accepter de donner 1% de son salaire pour l'élaboration de projets sociaux est Adama Traoré. L'ailier espagnol de 25 ans vient de participer en faveur du projet Antiracisme de Common Goal.

«Trop souvent, dans le football, les gros titres sont volés par des actions racistes. Si j'ai appris quelque chose dans ma carrière jusqu'à présent, c'est que diriger par l'action plutôt que par des mots vides est ce qui compte pour faire la différence. Il est important pour moi d'utiliser ma plateforme pour faire partie de la solution. Je sais que mon seul pour cent ne résoudra pas ce problème, et ma voix seule ne résoudra pas le racisme systémique. Mais, si je peux encourager les autres à se joindre à nous dans ce combat, rien ne pourra s'opposer à l'impact que nous pouvons avoir ensemble» a déclaré le joueur dans des propos repris par Sky Sports. À long terme et d'ici 2030, l'objectif est d'avoir un impact positif sur 100 millions de jeunes.

A fantastic gesture, @AdamaTrd37! 👏



Our forward is donating 1% of his salary to @CommonGoalOrg in support of their anti-racism project.