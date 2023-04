Le communiqué cinglant des ultras niçois sur Christophe Galtier

Depuis les révélations d’hier soir, Christophe Galtier est au cœur d’un emballement médiatique exceptionnel. Accusé d’avoir tenu des propos racistes lorsqu’il était l’entraîneur de Nice, « Galette » risque gros puisque même le PSG a ouvert une enquête sur lui. Et depuis hier soir, les réactions s’enchaînent. Après le CUP, place au communiqué des Ultras Populaire Sud (ultras niçois).

« On cherche toujours les termes injurieux sur la banderole ?! (…) Il connaît parfaitement l’origine du chambrage de la banderole, il en avait rigolé lors de sa première réunion au club avec nous. Un brin manipulateur le monsieur. (…) Sa communication bien dirigée ne doit pas faire oublier qu’il ne communique que quand ça l’arrange… Bizarrement, on ne l’entend pas sur l’embrouille dans le vestiaire lors de la seconde partie de la saison dernière. (…) Christophe, quand on a le cul sale, faire des vagues, ça fait remonter la merde », peut-on lire entre autres dans le communiqué.

