Man City : Manuel Akanji encense Erling Haaland

Dans un entretien accordé à talkSPORT, le défenseur central suisse de Manchester City Manuel Akanji est revenu sur le début de saison de son coéquipier norvégien Erling Haaland, qu'il a également connu du côté du Borussia Dortmund. L'international de la Nati espère que la bonne forme du Cyborg (19 buts en 12 matches TCC) durera le plus longtemps possible pour les Skyblues.

«S'il reste en bonne santé, je pense que rien ne peut l'arrêter, oui. J'essaie de l'arrêter à l'entraînement et je sais comment je fais - mais j'espère que les autres défenseurs ne peuvent pas le faire et qu'il continue à marquer. Donc je ne vais pas leur donner de l'aide. Nous avons besoin d'un finisseur et cela aide beaucoup l'équipe», a déclaré l'ancien défenseur du BvB.