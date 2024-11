PSG : Senny Mayulu nomme ses grands frères du vestiaire

Auteur d’un nouveau bon match face à Angers ce samedi soir (2-4), Senny Mayulu confirme sa belle montée en puissance. Après la rencontre, le titi parisien s’est rendu au micro de DAZN, et il a surtout souhaité insister sur le soutien des cadres du vestiaire, qui favorisent chaque jour son épanouissement.

La suite après cette publicité

«Les joueurs me mettent à l’aise, le coach aussi, je progresse, j’essaie de progresser. Qui me met à l’aise ? Marquinhos, Kimpembe, Ousmane (Dembélé), Vitinha, un peu tout le monde… Le coach veut que je m’adapte à son système de jeu et que j’enchaine les matches. Il me donnera du temps de jeu et je prendrai ce qu’il me donnera. » En attendant, rendez-vous avec l’équipe de France U20 la semaine prochaine.