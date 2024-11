Rennes va envoyer une offre de 14 M€ pour la première recrue de Jorge Sampaoli

Quinzième du classement de Ligue 1, avec un petit point d’avance sur le barragiste nantais, le Stade Rennais est très clairement en crise de résultats. Après avoir déboursé environ 70 M€ lors du dernier mercato estival, le club breton s’attendait à rejouer les premiers rôles dans la course à l’Europe. Mais depuis plusieurs mois, le SRFC déchante. Et pas qu’un peu. Pour se sortir de cette crise, les Rouge et Noir ont remercié Julien Stéphan et engagé un remplaçant de renom : Jorge Sampaoli.

L’Argentin n’a pas connu un début enchanté puisque son équipe s’est inclinée à Lille, mais El Pelado ne perd pas espoir, car, comme souvent avec lui; Sampaoli se tourne vers le mercato pour régler ses problèmes. Lors de sa conférence de presse de présentation au Roazhon Park, l’ancien coach de l’OM avait d’ailleurs confirmé qu’il espérait des renforts. «Oui, nous parlons beaucoup avec le président et le directeur sportif. Nous avons un accord sur les besoins futurs et actuels, sinon je ne serais pas là, pour changer l’histoire et avoir une équipe qui soit plus ambitieuse.»

L’intérêt rennais se confirme pour Fabricio Bruno

Depuis, la presse brésilienne a dévoilé il y a environ deux semaines que Sampaoli aimerait recruter deux joueurs qu’il a eus sous ses ordres à Flamengo : Gerson et Fabricio Bruno. Pour le premier cité, l’affaire s’annonce compliquée, car le club carioca souhaite prolonger l’international auriverde. En revanche, le second semble plus accessible. Âgé de 28 ans, Fabricio Bruno est un titulaire indiscutable au sein de l’axe central du Mengão. Dans le viseur du SRFC l’été dernier, le Brésilien avait finalement vu le Blaugrana Mikayil Faye lui passer devant dans l’ordre des priorités rennaises. Aujourd’hui, l’ancien Blaugrana ne convainc pas spécialement et Rennes doit surtout gérer la grosse tuile qui vient de lui tomber dessus : la rupture des ligaments croisés d’Alidu Seidu.

Recruter un défenseur central est donc plus que jamais nécessaire. Mais alors que Ouest France annonce que Rennes pourrait se concentrer sur le marché de Ligue 1, le journaliste brésilien Julio Miguel Neto assure que la piste menant à Fabricio Bruno est très chaude. L’intérêt rennais, déjà existant, s’est renforcé depuis l’arrivée de Sampaoli. Et ce n’est pas tout. Rennes préparerait une première offre officielle de 14 M€ qui serait transmise la semaine prochaine à Flamengo. Le journaliste local ajoute que Rennes était prêt à mettre 13,5 M€ l’été dernier et a donc légèrement augmenté sa proposition. Les chances bretonnes d’attirer Fabricio Bruno seraient également loin d’être faibles puisque le club brésilien aurait besoin de liquidités.