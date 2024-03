Barça : Pedri se prépare pour le PSG

Le 3 mars dernier, on avait quitté Pedri en larmes après une nouvelle blessure sur le terrain de l’Athletic. Le milieu de terrain espagnol souffrait de la cuisse droite et devait être absent pour de nombreuses semaines. Moins d’un mois après, le joueur de 21 ans a bien récupéré et a repris l’entraînement aujourd’hui. Encore en dehors du groupe, le Canarien réalise des exercices physiques plus intenses et avec le sourire.

Le club catalan peut espérer un retour rapide. Même si le match aller contre le PSG en Ligue des champions arrive à grands pas, Pedri sera peut-être apte à jouer dès le match au Parc des Princes le 10 avril prochain. Le club n’a encore rien communiqué à ce sujet. Le retour de l’international espagnol dans le groupe barcelonais renforcerait considérablement l’entrejeu catalan décimé par les blessures (De Jong, Gavi).