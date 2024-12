Pourquoi le Real Madrid ne veut plus de Franco Mastantuono

Le Real Madrid se sent trahi. Intéressé par le talent argentin de 17 ans, le club de la Casa Blanca le voyait comme une promesse accessible, notamment en raison de la fin de son contrat prévue en décembre 2024. Mais la situation a changé du tout au tout lorsque Franco Mastantuono a décidé de prolonger son séjour à River Plate, entraînant une hausse de son salaire et surtout l’instauration d’une clause libératoire de 45 millions d’euros, la plus élevée du football argentin.

La suite après cette publicité

Le petit prodige avait attiré l’attention de prestigieux clubs, comme le Real Madrid, Barcelone et Milan suite à ses performances impressionnantes en équipe première. Mais dû au montant de sa clause et à ces pratiques jugées inappropriées par les dirigeants madrilènes, Marca affirme que le club espagnol s’est senti obligé de se retirer des négociations. Mastantuono reste un joueur prometteur, mais qui ne fera définitivement pas partie des rangs du Real Madrid pour les mois à venir.