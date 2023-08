PSG : Kylian Mbappé aurait réclamé le départ de Neymar

La suite après cette publicité

Neymar n’est plus un joueur du PSG. Mardi, le Brésilien s’est engagé pour deux saisons en faveur d’Al-Hilal. Après son départ, plusieurs joueurs du club français ont réagi et lui ont souhaité une bonne continuation. Toutefois, Kylian Mbappé n’a pas (encore) adressé de message à Ney, comme il avait pu le faire lors du départ de Lionel Messi. Il faut dire que les relations entre les deux hommes se sont refroidies au fur et à mesure de leur cohabitation dans la capitale.

L’an dernier, KM7 avait réclamé le départ de l’international auriverde. Mais le PSG n’était pas parvenu à le vendre. Ney, qui avait été mis au courant de la demande de son coéquipier, n’avait pas apprécié. Un an plus tard, Kylian Mbappé aurait à nouveau réclamé le départ de Neymar selon Sport. Le média espagnol précise que le capitaine des Bleus aurait à nouveau posé un ultimatum à sa direction en demandant de trancher entre le Brésilien et lui. Depuis, Ney a rejoint l’Arabie saoudite, en likant au passage un message polémique sur son coéquipier, et Mbappé a retrouvé le groupe de Luis Enrique.