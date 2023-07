PSG : Benfica ouvre la porte à un départ de Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Indépendamment du feuilleton Mbappé, le Paris Saint-Germain veut s’offrir un numéro 9 de renom. Mauro Icardi et Hugo Ekitike sont poussés vers la sortie et pour les remplacer, les Rouge et Bleu voient grand. L’Anglais de Tottenham, Harry Kane, était ciblé, mais ce dernier ne veut rien entendre. Ce sera le Bayern Munich ou rien.

Le vice-champion du monde Randal Kolo Muani (Eintracht) était également cité, mais aujourd’hui, l’ancien Nantais est plus proche de poursuivre son aventure à Francfort que d’un départ. En Italie, le PSG est annoncé comme un courtisan très sérieux de Dusan Vlahovic. Nous vous avons d’ailleurs révélé en exclusivité que le club de la capitale avait déjà un accord avec l’attaquant serbe.

80 M€ au moins

Mais pour le recruter, la Juventus veut 70 M€ au minimum. Enfin, un quatrième nom est régulièrement avancé : Gonçalo Ramos. Âgé de 22 ans, le buteur de Benfica est dans le viseur de Luis Campos depuis un an. Auteur de 27 buts et de 12 passes décisives en 47 matches la saison dernière, l’international lusitanien (7 sélections, 4 buts) semblait toutefois inaccessible, Benfica renvoyant ses prétendants au montant de sa clause libératoire (120 M€) pour tenter de les dissuader.

L’entraîneur du club portugais, Roger Schmidt, a également fait savoir qu’il ne comptait pas laisser filer son joueur. Le PSG peut-il faire changer d’avis les Lisboètes, notamment grâce au ticket lusophone Luis Campos-Jorge Mendes ? Ce mercredi, O Jogo vient toutefois d’annoncer que les Aguias sont OK pour vendre leur joueur. Pour cela, il faudra mettre au moins 80 M€ sur la table. Et ça tombe bien puisque la presse lusitanienne a récemment indiqué que Paris devrait prochainement formuler une offre… de 80 M€. À suivre.