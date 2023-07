Benfica se prépare à recevoir une offre XXL du PSG pour Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Nous sommes déjà à la mi-juillet et le chantier de l’attaque n’a pas encore vraiment débuté au PSG. Le cas Kylian Mbappé cristallise les attentions et la tension au club. Son départ ou non changera forcément la donne pour la direction, qui s’est d’ores et déjà mis en tête qu’il faudra au moins un avant-centre de plus dans l’effectif. Et peut-être même deux si le champion du monde 2018 venait à quitter la capitale française.

Quoi qu’il se passe dans les prochaines semaines, il faut un attaquant de premier plan. Plusieurs noms sont apparus déjà. On a évoqué Harry Kane, dont l’avenir semble s’inscrire plutôt entre Tottenham et le Bayern Munich, Victor Osimhen qui préfère rejoindre un grand club de Premier League mais qui a déjà fait l’objet d’une offre parisienne de 110 M€, et Dusan Vlahovic. Ce dernier serait chaud pour venir et de premières discussions ont même eu lieu avec la Juventus.

Une offre à venir dans les prochains jours

Il a un quatrième larron dans la short-list parisienne. Depuis plusieurs semaines, Gonçalo Ramos (22 ans) fait l’objet d’intenses rumeurs qui sont peut-être en train de se confirmer. Benfica craint d’être attaqué pour son buteur sous contrat jusqu’en 2025. Le joueur possède d’ailleurs une clause de départ de 120 M€ mais d’après le journal portugais le Correio da Manhã, une première offre va parvenir sur les bureaux de la direction d’ici quelques jours.

Elle devrait être de 80 M€, ce qui a de quoi faire réfléchir puisqu’il s’agirait du deuxième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière Joao Felix (vendu 127 M€ à l’Atlético de Madrid en 2019). Cette information n’a rien de vraiment étonnant puisque la presse portugaise annonce déjà depuis plusieurs semaines que le PSG va faire une offre, malgré le souhait de Roger Schmidt, son entraineur, de conserver l’homme aux 27 buts toutes compétitions confondues la saison passée.