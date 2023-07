Le PSG commence à faire peur à Benfica pour Gonçalo Ramos

La suite après cette publicité

Intérêt de longue date du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos était déjà dans le viseur des Franciliens la saison dernière. L’attaquant portugais de 22 ans est finalement resté du côté de Benfica et bien lui en a pris. Sacré champion du Portugal avec les Aguias, il en a été l’un des principaux acteurs avec 27 buts et 12 offrandes en 47 rencontres toutes compétitions confondues. À cela s’ajoute aussi une Coupe du monde 2022 disputée avec le Portugal où il aura mis sur le banc Cristiano Ronaldo.

Une saison de haute facture donc pour le natif d’Olhão dont l’avenir est pourtant loin d’être acté. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2025 et disposant d’une clause libératoire élevée qui atteint 120 millions d’euros, Benfica n’est pas totalement rassuré dans ce dossier. C’est en tout cas ce que déclare A Bola. Conscient que Gonçalo Ramos va être plébiscité cet été, Benfica est déjà au courant qu’un club est prêt à mettre 60 millions d’euros sur la table.

Le PSG va bientôt passer à l’attaque

Si cette somme ne sera pas suffisante pour faire flancher les Aguias, ces derniers sont quand même conscients que les enchères peuvent monter et qu’il sera possible de le voir partir. Benfica aurait d’ailleurs commencé à réfléchir à des alternatives en cas de départ de Gonçalo Ramos selon le média portugais. La menace vient avant tout de deux formations. Il y a tout d’abord Manchester United qui manque d’une vraie référence au sein de son attaque.

Néanmoins, le principal candidat n’est autre que le Paris Saint-Germain qui cherche un attaquant capable d’évoluer avec Kylian Mbappé et lui permettant d’être un peu plus libre sur le terrain. Les Franciliens seraient les favoris dans ce dossier selon le média portugais et pourraient prochainement passer un coup d’accélérateur. Alors qu’il va faire son retour à l’entraînement la semaine prochaine, Gonçalo Ramos est encore dans le flou et le PSG entend bien jouer sa carte jusqu’au bout.