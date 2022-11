Juve : Pavel Nedved s'attend à un match difficile contre le FC Nantes

Reversée en Ligue Europa après son élimination en Ligue des Champions, la Juventus Turin défiera le FC Nantes en barrages de Ligue Europa. Une affiche de prestige pour les Canaris et un match piège pour la Vieille Dame. Interrogé après le tirage au sort, Pavel Nedved, vice-président des Bianconeri, a d'ailleurs appelé à la prudence.

«Ça va être un match difficile pour la Juve, j’ai conscience qu’on a l’étiquette de favori pour cette rencontre. Le début de saison est compliqué, on a eu une série de match compliqué, on revient à un bon niveau et on verra ce que ça donne après le Mondial, selon le niveau de forme de chacun», a ainsi assuré le dirigeant italien au micro de Canal+.