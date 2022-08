Nice : Leicester garde un œil sur Jean-Clair Todibo

Suspendu face au club phocéen, Jean-Clair Todibo a énormément manqué à la défense niçoise qui en a pris 3 en moins d'une mi-temps. Il faut dire qu'au-delà de son physique impressionnant, l'ancien Barcelonais a pris du poids de la défense du Gym depuis quelques mois. Bien évidemment, ses performances n'ont pas laissé de marbre de nombreux clubs européens, comme nous vous le révélions début juillet.

Du côté du club, il y a une vraie volonté de prolonger l'aventure de Todibo à Nice, et ce, depuis plusieurs mois. Du côté du joueur, on attend vraiment de voir ce que le Gym peut mettre sur la table (Todibo est sous contrat jusqu'en 2026). D'autant qu'un nouveau candidat et non des moindres est venu aux renseignements ces dernières heures. Selon nos informations, Leicester a pris la température ces derniers jours, notamment depuis que le départ de Wesley Fofana vers Chelsea est acté.