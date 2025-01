L’OM s’enflamme pour Geronimo Rulli, le roi des penalties

L’Olympique de Marseille a le sourire. Samedi soir, les Phocéens ont réalisé la bonne affaire de la 17e journée de Ligue 1. Grâce à leur victoire face à Rennes (2-1), les partenaires d’Adrien Rabiot ont consolidé leur deuxième place du classement et comptent désormais cinq points d’avance sur Monaco. Et si l’OM peut remercier Rabiot et Greenwood, ses buteurs du soir, Geronimo Rulli n’est pas étranger non plus au précieux succès glané en Bretagne. Car l’Argentin a permis aux siens de ne pas être menés trop rapidement en arrêtant le penalty d’Arnaud Kalimuendo. Une performance XXL.

En effet, l’Argentin est le seul gardien dans les cinq grands Championnats européens à avoir arrêté trois penalties sur trois tentatives adverses depuis le début de la saison. En Ligue 1, il faut remonter à l’exercice 2019-2020 pour retrouver la trace d’un pareil exploit, signé à l’époque par l’ancien Rémois Predrag Rajković. Aujourd’hui, Marseille se frotte les mains de l’avoir sorti de l’Ajax Amsterdam. Avec Rabiot, Greenwood, Maupay et Hojbjerg, Rulli fait partie des recrues estivales qui comptent. Mais face aux médias, l’Argentin n’a pas trop voulu en dire, notamment sur sa faculté à stopper des penalties.

«C’est un joueur fantastique»

«J’ai jamais arrêté trois penalties. Je suis très heureux ici. Quand tu as la confiance de l’équipe, du coach, des supporters, je peux mieux faire mon travail. Je suis très heureux d’être ici à Marseille. Je fais mon travail, après il y a le hasard ? Maintenant, j’ai la confiance. Merci à mes coéquipiers, ils font beaucoup de travail pour moi. J’espère continuer comme ça. Il n’y a pas de secret (rires). Je n’ai pas de secret. Je vois la course de l’attaquant et après je décide d’aller sur un côté». En revanche, son entraîneur et ses coéquipiers ont été bien plus dithyrambiques à son sujet.

«Il fait la différence depuis le match contre Brest. Il a joué 17 matches où il a fait une différence incroyable, non seulement dans les arrêts, mais dans le jeu et les relances. Jusqu’à présent, ç'a été une recrue de l’importance de Rabiot ou de Greenwood. C’est un joueur fantastique», s’est réjoui Roberto De Zerbi en conférence de presse, imité quelques instants plus tard par Neal Maupay. «Il s’entraîne beaucoup, il en arrête beaucoup (à l’entraînement). Pour moi, c’est le meilleur gardien de L1, de loin, et il l’a encore démontré ce soir. Avec les pieds, il est exceptionnel, dans les un contre un, il arrête tout. Il a encore arrêté un penalty. L’avoir avec nous, ça nous donne une sérénité. Quand je suis contre lui à l’entraînement, tu sais que pour marquer, il faut bien s’appliquer. Toujours bien placé, le bel arrêt. Bien content de l’avoir avec nous». Et personne ne dira le contraire.