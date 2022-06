OM : la chasse au successeur de Boubacar Kamara bat son plein !

Ses débuts réussis avec l'équipe de France montrent à quel point Boubacar Kamara (22 ans) va laisser un vide dans l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria et ses équipes en sont bien conscients. Ils multiplient les pistes pour combler Jorge Sampaoli et pallier ce départ de poids.

Ces derniers jours, de nombreuses pistes sont évoquées dans ce secteur de jeu du côté de l'Orange Vélodrome. De Miralem PJanic (32 ans), indésirable au FC Barcelone, à Francis Coquelin (31 ans), auteur d'une saison solide avec Villarreal demi-finaliste de Ligue des Champions, en passant par Jordan Veretout (29 ans), dont l'avenir à l'AS Roma s'inscrit en pointillés, Evander (23 ans, Midtjylland), Benjamin André (31 ans, Lille) et Étienne Capoue (33 ans, Villarreal).

Deux jolis coups en vue

Depuis quelques heures, deux noms reviennent également avec insistance, présentant l'avantage d'être libres : Axel Witsel (33 ans) et Riechedly Bazoer (25 ans). Le quotidien belge Het Nieuwsblad explique, comme notre confrère bien informé Sacha Tavolieri, que les contacts sont bel et bien en cours pour le Diable Rouge, et ce depuis plusieurs semaines, et que les Phocéens sont aujourd'hui en pole position sur le dossier, malgré l'intérêt du Los Angeles FC.

Pour le Néerlandais, là encore, Voetbal International assure que les représentants sont en discussions avec les Marseillais et qu'ils considèrent cette option comme sérieuse, alors que des clubs turcs et portugais sont également très intéressés. Bref, l'OM scrute tous azimuts pour trouver son bonheur et, surtout, ne pas se tromper. Car remplacer Kamara ne sera pas chose aisée...