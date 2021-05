OM : André-Pierre Gignac a aidé les Tigres pour Florian Thauvin

Après Timothée Kolodziejczak, Andy Delort, et André-Pierre Gignac, Florian Thauvin va devenir le quatrième joueur français de l’histoire des Tigres. Si les deux premiers n’ont pas forcément eu le succès attendu, le troisième nommé est devenu une véritable légende en quelques saisons au Mexique. Et ce dernier a eu une importance capitale dans la signature du champion du Monde 2018.

« Depuis quelque temps, on suivait le joueur qui, évidemment, nous intéressait beaucoup. On savait que le contrat avec l’Olympique de Marseille se terminait et, au final, je pense qu’on a fait un travail d’équipe, c’est notre façon de travailler. Il y a eu une première approche d’André (Gignac), il a été évidemment fondamental dans ce contrat. La possibilité a été soulevée, André a parlé avec lui, le joueur a manifesté son intérêt et, à partir de là, nous avons commencé. J’ai entamé la négociation avec son représentant, pour faire comprendre ce qu’on voulait », explique Mauricio Culebro le vice-président du club mexicain à La Provence. Les supporters des Tigres peuvent (une nouvelle fois) remercier Gignac.