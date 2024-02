Coupe d’Asie 2023 : la Corée du Sud élimine l’Australie en prolongation

Quelques heures après la victoire de la Jordanie, l’Australie et la Corée du Sud se disputaient l’un des tickets pour le dernier carré de la Coupe d’Asie, ce vendredi. Malmenés au cours du premier acte par des Socceroos en pleine bourre depuis le début de la compétition, les Guerriers Taeguk ont concédé l’ouverture du score avant la pause suite à une réalisation de Goodwin (0-1, 42e). Au pied du mur, les hommes de Jürgen Klinsmann ont éprouvé toutes les peines du monde à revenir dans la partie. C’est finalement dans le temps additionnel que Hwang s’est mué en sauveur en transformant un penalty, synonyme d’égalisation (1-1, 90e+6).

Ainsi, les deux formations se sont offertes 30 minutes de rab. Galvanisé par le but égalisateur de son partenaire, Son a brillé sur coup franc pour donner un avantage définitif aux siens (2-1, 104e). L’Australie, réduite à dix contre onze après l’expulsion d’O’Neill (105e+4), n’est pas parvenue à combler son retard et prend la porte. Miraculée comme au tour précédent face à l’Arabie saoudite, la Corée du Sud arrache sa qualification pour les demi-finales et affrontera la Jordanie au tour suivant avec en ligne de mire, une place en finale.