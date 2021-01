Arsenal : Mikel Arteta justifie le départ de Mesut Özil

La suite après cette publicité

Après plusieurs mois compliqués, Mesut Özil (32 ans) a finalement quitté Arsenal pour rejoindre Fenerbahçe après avoir rompu son contrat avec les Gunners. Un départ très largement médiatisé qui soulage néanmoins le manager du club londonien Mikel Arteta. Le technicien espagnol est revenu sur le départ du milieu offensif allemand et a tenté de justifier sa décision d'écarter l'intéressé du groupe professionnel.

« Pour de nombreuses raisons différentes c'était une décision difficile... Il y a une histoire ici, ce qui s'est passé ces dernières années, comment les choses se sont développées, comment je pense que l'équipe devrait évoluer pour l'avenir, et sa position au club. Un joueur avec une telle importance qui ne joue pas, qui n'est pas dans l'équipe, c'est une situation vraiment difficile à maintenir pour les deux parties car le joueur veut jouer et on ne peut pas lui donner les minutes. De toute évidence, cette situation devait être résolue. C'est un grand footballeur, un footballeur vraiment talentueux, un joueur qui a beaucoup fait pour le club, mais pour le moment je veux emmener l'équipe dans une direction différente. Si nous devions avoir plus d'options, alors peut-être qu'il faisait partie de certains plans - il faisait partie de certains plans au début, et il n'en faisait plus partie à la fin, » a ainsi commenté Arteta sur le site officiel d'Arsenal. Reste à savoir si Mesut Özil va retrouver la plénitude de ses moyens sous le maillot de Fenerbahçe...