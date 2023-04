Bayern Munich : Sadio Mané vit un enfer dans le vestiaire

La suite après cette publicité

Un énorme coup de sang. Une amende XXL et désormais un quotidien chaotique. Voilà ce que vit actuellement Sadio Mané au Bayern Munich. Sous le feu des projecteurs après son altercation avec Leroy Sané, l’attaquant sénégalais ne semble plus en odeur de sainteté à Munich. Annoncé sur le départ en fin de saison, l’ancien buteur de Liverpool traverse, par ailleurs, une période délicate sur le plan sportif. Un tableau général inquiétant pour celui qui a retrouvé le chemin des filets malgré la défaite (1-3) face à Mayence, et ce après plusieurs mois de disette.

Hors de forme comme l’indique Sky Sports, Mané fait, en plus, l’objet de critiques acerbes en interne. Dans les bureaux de la Saebener Strasse, où se trouve le siège du Bayern, il se murmure ainsi que l’exigence et la performance ne vont pas forcément de pair avec l’ailier de 31 ans. Par ailleurs le média allemand indique qu’un climat délétère s’est installé autour de la star des Lions de la Teranga. En effet, en plus de Leroy Sané, son geste aurait profondément heurté ses coéquipiers et un certain nombre d’entre eux lui auraient tourné le dos dans le vestiaire. Ambiance…

