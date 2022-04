Mercato : les 7 cibles prioritaires de Newcastle

La suite après cette publicité

La peur du vide s'éloigne pour Newcastle. Longtemps dans les quatre derniers de Premier League, les Toons ont réussi à redresser la situation, bien aidés par leurs recrues hivernales comme Dan Burn, Chris Wood, Kieran Trippier et surtout Bruno Guimarães. Désormais, l'équipe du nord de l'Angleterre occupe la 15e place du classement, mais possède un matelas confortable de 9 points d'avance sur le premier non relégable. Sauf énorme catastrophe, le maintien est assuré.

Cela valait bien le coup de dépenser plus de 100 M€ en janvier. Pour cet été, le budget mercato risque d'être un peu revu à la baisse histoire d'annoncer la couleur et ne pas être pris pour une vache à lait. On parle de 70 M€ disponibles pour recruter et déjà certaines cibles ont été identifiées par la direction d'après le Mirror. Si Sven Botman va vraisemblablement rejoindre l'AC Milan, un défenseur central demeure la priorité du club, en plus d'un solide renfort dans l'entrejeu.

Bissouma, Phillips ou encore Calvert-Lewin désirés

Concernant la charnière, Eddie Howe, qui milite pour la prolongation de Fabian Schär (en fin de contrat en juin), souhaiterait attirer Lloyd Kelly qu'il a déjà eu sous ses ordres à Bournemouth. Au milieu de terrain, Newcastle aimerait recruter Yves Bissouma de Brighton, également courtisé par Aston Villa notamment. Mais le gros coup envisagé est à aller chercher du côté de Leeds puisque c'est l'international anglais Kalvin Phillips qui est désiré. Il n'est pas la seule star courtisée de ce futur mercato.

Le transfert risque d'être compliqué à réaliser mais les Toons voudraient faire venir Darwin Nunez, le serial buteur de Benfica, et l'Anglais d'Everton Dominic Calvert-Lewin. Avec ce duo, le club racheté par Fonds public d’investissement saoudien à l'automne aurait fière allure. Enfin, il y aura également du changement dans les buts puisque Dean Henderson (Manchester United) et Sam Johnson (West Bromwich Albion) occuperaient respectivement les rôles de numéro un et numéro deux au grand dam de Martin Dubravka.