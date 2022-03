L'enveloppe mercato de Newcastle pour cet été est déjà connue !

Newcastle a été l'un des grands animateurs du dernier mercato d'hiver. Forts de la surface financière énorme de leurs nouveaux propriétaires saoudiens, les Anglais ont investi pour renforcer le groupe d'Eddie Howe dans l'optique du maintien en Premier League (Chris Wood, Dan Burn, Matt Targett et surtout Kieran Trippier et Bruno Guimarães). Les choses sont plutôt bien engagées, puisque les Magpies ont quitté la zone rouge et ont même pris leurs distances avec leurs concurrents.

La suite après cette publicité

De quoi entrevoir l'avenir avec des étoiles plein les yeux... et alimenter encore et toujours les fantasmes les plus fous. Ainsi, ces derniers jours, les pensionnaires de St James' Park ont même été annoncés sur les traces d'un certain Neymar (30 ans), plus que jamais dans l'œil du cyclone du côté du Paris SG. Oui mais voilà, le Brésilien ne fait pas vraiment partie des plans de la direction.

70 M€ prévus pour recruter cet été

Le Telegraph assure ce mercredi que celle-ci a les idées claires quant à son processus de recrutement pour cet été et qu'elle n'a absolument pas l'intention de s'offrir des superstars à prix d'or. On apprend même que le budget prévisionnel pour cet été est inférieur à celui investi en janvier, à savoir un peu plus de 70 M€ contre 108 M€ dépensés cet hiver. Avec ce montant, Newcastle pourrait, selon le sérieux journal anglais, revenir à la charge pour Sven Botman (22 ans, Lille) et Hugo Ekitike (19 ans, Reims).

La somme allouée aux transferts pourrait grimper si toutefois les Anglais parvenaient à se défaire d'un certain nombre d'indésirables, comme Isaac Hayden, Jamal Lewis ou Ciaran Clark. Mais il n'y aura pas de folies, contrairement aux rumeurs qui circulent déjà. Newcastle entend donc construire son succès futur progressivement, sans enfreindre les règles du fair-play financier en vigueur outre-Manche. Le marché est prévenu.