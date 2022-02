Aston Villa : le gros chèque de Steven Gerrard pour renforcer son milieu

Aston Villa montre ses ambitions. Après un mercato estival agité avec le départ de Jack Grealish et de nombreuses arrivées, le club de Birmingham avait mal démarré la saison et limogé son entraîneur, pour faire venir Steven Gerrard. Les résultats sont meilleurs et les dirigeants ont une totale confiance dans l'ancien Red, en attestent les transferts hivernaux offerts à Stevie (Digne et Coutinho). Cependant, l'ancien manager des Rangers souhaite également un nouveau milieu de terrain défensif.

La suite après cette publicité

Le technicien disposerait de 60M€ pour assouvir ses besoins à ce poste selon The Daily Star, et il aurait d'ores et déjà établi une short-list de deux noms. En effet, l'Anglais ciblerait Yves Bissouma, le Malien de Brighton pour qui les Villans avaient déjà proposé 36M en janvier, refusés par les Seagulls. Le joueur serait également sur les tablettes d'Arsenal, de Manchester United et de Newcastle, ce qui pourrait faire monter les enchères. Le deuxième joueur ciblé est Wilfried Ndidi. Le Nigérian est sous contrat jusqu'en 2024 avec Leicester et est une pièce importante du dispositif de Brendan Rodgers, ce qui rendra les négociations compliquées.