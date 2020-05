FFF : Noël Le Graët dézingue la LFP et adoube l'Etat français

Noël Le Graët marche sur l'eau. Depuis plusieurs semaines, le football français traverse une crise sans précédent suite à la pandémie du coronavirus. Entre soucis économiques pour les clubs, passes d'armes entre dirigeants ou encore guerre ouverte entre la FFF et la LFP, le président de la Fédération Française de Football a su tirer son épingle du jeu. Plus que jamais, le principal protagoniste incarne désormais l'autorité du football français. Ultime preuve d'une influence grandissante, le refus du Comex de valider le passage de la Ligue 2 à 22 clubs comme préconisé par la LFP.

Loin d'être rassasié, Le Graët, homme de convictions, voit encore plus loin. Ainsi, le dirigeant n'hésite pas à utiliser ses réseaux pour parvenir à ses fins. Et la Ligue de football professionnel vacille déjà... Selon les informations de RMC Sport, le président Le Graët aurait envoyé un courrier au Premier ministre Edouard Philippe avant son allocution de jeudi portant sur le deuxième volet du déconfinement en France. Dans cette missive, le patron de la FFF en a profité pour distiller quelques messages limpides notamment sur le mode de gouvernance de la LFP.

Noël Le Graët n'en peut plus de la LFP

Le natif de Bourbriac estime ainsi que celui-ci a montré ses limites. « Il paraît indispensable d'en simplifier l'organisation. La fusion annoncée des deux syndicats de clubs (Première Ligue et UCPF) est nécessaire. La réforme en gestation du format des organes décisionnels doit amener de la sérénité, » recommande ainsi Le Graët. Pour asseoir encore plus son autorité, l'ancien président de Guingamp, en véritable métronome, a également adressé un concert de louanges à l'Etat français, notamment pour l'instauration du prêt garanti par l'Etat et du chômage partiel.

Une empathie extrême accompagnée d'un souhait : que l'Etat poursuive sa mission d'accompagnement pour la sortie de crise. En parallèle, le président de la FFF explore plusieurs pistes comme la fiscalité des partenariats ou encore la prochaine mise en place d'un fonds de soutien aux clubs amateurs. Outre cette lettre adressée au chef du gouvernement, l'ancien président de Guingamp en a profité pour caler quatre matchs de l'équipe de France en novembre et appuyer la programmation des finales nationales (Coupe de la Ligue et Coupe de France) en août. Plus que jamais, Noël Le Graët trône sur le football français...