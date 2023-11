Marcelo Gallardo confirme son arrivée à Al-Ittihad !

Le feuilleton Marcelo Gallardo va enfin prendre fin. Pisté par l’OL par le passé et plus récemment par l’OM, l’ancien coach de River Plate, auteur d’un mandat brillant entre 2014 et 2022, était sans club depuis la fin de son aventure avec son club formateur. Alors que nous vous révélions en exclusivité que l’ancien joueur de l’AS Monaco allait rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Ittihad, ce dernier a confirmé sa venue au micro des journaux argentins à l’entrée de l’aéroport Ministerio Pistarini, situé à Ezeiza.

«Je voulais retourner au travail, je suis excité parce que c’est quelque chose de différent, s’est réjoui l’ancien international argentin (44 sélections, 14 buts). J’ai choisi Al-Ittihad dans une décision que j’ai prise en fonction de problèmes personnels, c’était un sentiment, je pense qu’il y a un beaucoup à développer.» Il fera ainsi équipe avec Karim Benzema qui n’était pas forcément sur les mêmes ondes que son ancien entraîneur, Nuno Espirito Santo.