Manchester United veut tenter le coup Yannick Carrasco

Toujours à la recherche de joueurs confirmés pour venir renforcer leur effectif, les dirigeants de Manchester United auraient jeté leur dévolu sur Yannick Carrasco, selon The Telegraph. Le Belge, qui serait le plan « C » de Ten Hag après les échecs Antony et Pulisic, pourrait quitter Madrid si un chèque avoisinant les 30 millions d'euros atterrissait sur le bureau de son président.

Le média anglais annonce cependant que l'affaire sera très difficile, mais pas impossible. Un transfert qui ne serait cependant aucunement lié à un potentiel deal avec Cristiano Ronaldo, envoyé avec insistance chez les Colchoneros. L'ailier gauche, occupant souvent le rôle de piston, sort d'une saison à 44 matchs, 6 buts et 7 passes décisives.