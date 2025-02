Ligue 1 : le programme TV de la 23e journée

La ligue vient de communiquer le programme de la 23e journée de Ligue 1, qui se déroulera dans deux semaines, entre le vendredi 21 février et le dimanche 23 février. Le point d’orgue de ce week-end interviendra lors du match de cloture entre l’OL et le PSG et diffusé sur DAZN à partir du dimanche à 20h45.

Avant cela, le Stade Rennais recevra le Stade de Reims en ouverture le vendredi 21 février (20h45) sur DAZN. Le lendemain, on aura droit à un affrontement entre équipes de Ligue des Champions puisque Monaco se rendra à Lille (17h, beIN Sports). Ce même jour, l’OM ira à Auxerre (21h05, DAZN).

Le programme TV complet de la 23e journée :

Vendredi 21 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC - Stade de Reims

Samedi 22 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

LOSC Lille - AS Monaco

Samedi 22 février 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Etienne - Angers SCO

Samedi 22 février 2025 à 21h05 sur DAZN

AJ Auxerre - Olympique de Marseille

Dimanche 23 février 2025 à 15h00 sur DAZN

FC Nantes - RC Lens

Dimanche 23 février 2025 à 17h15 sur DAZN

OGC Nice - Montpellier Hérault SC

RC Strasbourg Alsace - Stade Brestois 29

Havre AC - Toulouse FC

Dimanche 23 février 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain