2. Bundesliga

Edin Dzeko à Schalke 04, c’est fait !

Par Matthieu Margueritte
Edin Dzeko @Maxppp

Pisté par le Paris FC, Edin Dzeko ne découvrira pas la Ligue 1. À 39 ans, l’attaquant bosnien va faire son grand retour en Allemagne, quinze ans après avoir quitté Wolfsbourg. Sky Italie annonce que le transfert du joueur à Schalke 04 est bouclé.

Dzeko va donc évoluer en deuxième division allemande. Après 18 matches (2 buts) disputés avec la Viola, le Bosnien va parapher un contrat de six mois avec la formation allemande. Il doit décoller dans les prochaines heures pour passer la traditionnelle visite médicale.

