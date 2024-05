Liga : Osasuna et Villarreal dos à dos

Ce samedi, se poursuivait la 38e et dernière journée de Liga. Au programme, Osasuna accueillait Villarreal en début d’après-midi. Les deux équipes n’avaient plus rien à jouer pour cet ultime rendez-vous, et n’ont pas su se départager au coup de sifflet final (1-1). Le Sous-marin jaune était privé de son meilleur buteur, Alexander Sørloth, une bonne partie de la rencontre. Il a dû céder sa place sur blessure.

Classement Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Villarreal 53 38 0 14 11 13 65 65 10 Osasuna 45 38 -11 12 9 17 45 56

Budimir a ouvert le score pour les locaux (30e), avant que Morales n’égalise en seconde période (57e). Au classement, ce point permet à Osasuna de grimper provisoirement à la 10e place, tandis que Villarreal reste 8e.