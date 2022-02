FC Porto : le dernier coup de sang de Pepe peut lui coûter très cher

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, le match entre Porto et le Sporting avait beaucoup fait parler au Portugal. Ce duel entre deux des plus grosses écuries du pays avait été particulièrement violent, avec quatre expulsions et une bagarre générale en fin de partie à signaler, entre autres. Un triste spectacle, qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour l'un des joueurs impliqués.

Il s'agit de... Pepe. Bien connu pour ses actions souvent à la limite du correct lorsqu'il défendait les couleurs du Real Madrid, le défenseur portugais est certes toujours aussi bon derrière, mais n'a surtout pas l'air d'avoir perdu ses vieilles habitudes. Comme le révèlent divers médias lusitaniens, il risque une énorme sanction. Et pour cause, il a donné un coup de pied à Hugo Viana, dirigeant de l'équipe lisboète.

Fin de carrière pour Pepe ?

Un geste qui risque de lui valoir une suspension allant de deux mois... à deux ans. Le média A Bola s'appuie notamment sur le règlement disciplinaire de la ligue portugaise, qui présente les agressions sur membres du staff ou dirigeants comme une « faute très grave ». Dans le cas où il venait à écoper de la sanction maximale, Pepe pourrait bien ne plus fouler les pelouses, lui qui va fêter ses 39 ans dans quelques jours.

Il devrait également faire une croix sur ce Mondial du Qatar. Ce n'est pas tout puisque pendant le match, toujours selon A Bola, l'ancien joueur du Real Madrid aurait été touché par une balle d'arme à feu pendant la rencontre, lancée depuis les tribunes lors d'un cafouillage (elle visait probablement un joueur du Sporting, NDLR). Le défenseur l'aurait volontairement cachée à l'arbitre, refusant de la donner, sûrement pour éviter que des sanctions soient prises à l'encontre des supporters de son club. Autant dire qu'il est dans de beaux draps...