L'OM ne lâche pas M'Baye Niang

L'Olympique de Marseille est d'attaque. Les Phocéens espèrent mettre la main sur Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) afin de renforcer sa défense. Devant, les Phocéens ont ouvert un nouveau dossier : celui du joueur de Leicester Islam Slimani. Un profil nettement moins cher que celui de Mbaye Niang. Cependant, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome n'ont pas complètement abandonné l'idée de recruter le buteur du Stade Rennais, alors que ce dossier ne semblait plus vraiment avancer.

Nouveau directeur sportif du club breton, Florian Maurice n'a pas fermé la porte à son joueur pour autant. « Il faut noter que le joueur a de l'ambition, peut-être l'envie d'aller jouer ailleurs. Je l'entends, après c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait des discussions, il est sous contrat avec le Stade Rennais, on verra tranquillement comment va se passer le mercato ». Ce 14 juillet, La Provence révèle que la piste Niang est toujours d'actualité du côté de l'OM. Le média régional précise d'ailleurs que le club présidé par Jacques-Henri Eyraud devra s'armer de patience sur ce dossier qui pourrait s'étirer jusqu'à la fin du mercato comme ce fut le cas l'an passé avec Valentin Rongier et Nantes. Rappelons toutefois que l'OM n'en oublie pas d'assurer ses arrières et étudie d'autres alternatives.