Clasico : Xavi compare Karim Benzema et Robert Lewandowski

Alors qu’un nouveau Clasico aura lieu ce mercredi entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou, Xavi Hernandez s’est exprimé lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. L’entraîneur du Barça a notamment comparé les qualités de son buteur maison, Robert Lewandowski, à celles de Karim Benzema, le serial buteur madrilène. Pour l’ancien milieu de terrain du Barça, les deux joueurs sont des «attaquants qui font la différence avec chacun avec ses propres qualités intrinsèques».

«Ce n’est pas facile de répondre à cette question. Ils font partie des deux ou trois meilleurs attaquants du monde. Ils se ressemblent. Peut-être que Benzema se déplace plus sur le terrain, il est très associatif, et Lewandowski est plus physique, mais ce qui est le plus similaire, c’est qu’ils font tous les deux la différence», a également confié Xavi. Malgré la rivalité historique entre les deux équipes espagnoles, l’entraîneur barcelonais a été plutôt impartial dans sa réponse. La confirmation aura lieu demain sur la pelouse du Camp Nou pour un Clasico qui sent déjà le souffre.

