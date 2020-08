Ligue des Champions : Thomas Tuchel entretient le doute sur la participation de certains cadres

Plus que quelques heures et le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich sera donné (match à suivre en live commenté sur notre site à 21h). C'est une grande page de son histoire que va écrire le club français, qu'il y ait victoire ou défaite, puisque c'est la première fois qu'il atteint ce stade de la compétition. Si les tours précédents se sont bien déroulés sur le plan du résultat, l'effectif a été confronté à pas mal de pépins physiques et n'a jamais pu être complet à 100 %. Malheureusement ça sera à nouveau le cas à en croire les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse.

Privé de Verratti en quart de finale et de Gueye en demi-finale, le technicien allemand dispose cette fois des deux milieux de terrain. Les deux joueurs postulent à une place de titulaire mais une chose est certaine concernant l'Italien, il ne pourra pas tenir toute la rencontre. Un débat existe alors, le faire débuter ou le faire terminer cette finale. «Marco et Idrissa ont fait le dernier entraînement avec nous sans problème. Ils étaient sur le terrain aujourd’hui. Les deux sont disponibles » rassure Tuchel.

Verratti et Mbappé ne pourront pas jouer tout le match, Navas pas certain d'être disponible

«Pour Verratti, la blessure, c’était un coup, ce n'était pas musculaire. Le risque n’est pas grand. C’est comme Kylian. Est-ce qu’il a ses meilleures capacités pour jours 120 minutes ? Non. On décidera demain matin s’il commence ou non», prévient tout de même l'entraîneur parisien qui devra donc compter sur Gueye, Herrera et surtout Paredes pour remplacer ou céder la place au Petit Hibou. Le problème est le même pour Kylian Mbappé, à peine revenu à la compétition. «S’il fait l'entraînement maintenant, il est disponible mais je ne pense pas qu’il puisse jouer 120 ou 90 minutes avec une telle intensité, ça va être difficile. Pour nous demain matin, on décide s’il débute ou termine le match.»

Un peu en deçà physiquement face au RB Leizpig en demi-finale, alors qu'il était titulaire, le champion du monde français n'est pas certain de pouvoir démarrer la rencontre face au Bayern, ce qui serait tout de même handicapant. Autre incertitude qui semble encore plus préoccupante, l'état physique de Keylor Navas. «Keylor va essayer aujourd’hui une séance complète, la première, et la décision sera prise. Ça sera oui ou non. » Blessé en quart de finale face à l'Atalanta, le gardien costaricain avait dû céder sa place à Sergio Rico lors du tour suivant. Visiblement, l'Espagnol doit toujours se tenir prêt car il pourrait bien être le dernier rempart parisien demain. Réponse aux alentours de 20h...