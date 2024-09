Real Madrid : les critiques tombent pour Carlo Ancelotti

Malheureusement, le Derby de Madrid entre l’Atlético et le Real a été marqué par des scènes qui ont éclipsé le jeu (1-1). Le match s’est emballé, mais uniquement dans les tribunes, quand Thibaut Courtois a reçu des projectiles sur la tête en provenance d’une partie des spectateurs avant que le match ne soit arrêté. Mais sur le plan sportif, le Real Madrid a perdu deux points précieux dans les arrêts de jeu après un but concédé par Angel Correa et reste à trois points du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Un mauvais coup, sachant que le Barça avait perdu ses premiers points de la saison sur la pelouse d’Osasuna, ce week-end (4-2). Pourtant, le Real Madrid pensait tenir la victoire après l’ouverture du score d’Eder Militao après l’heure de jeu, mais s’est ensuite relâché dans le dernier quart d’heure et a subi l’égalisation. Carlo Ancelotti est notamment pointé du doigt après cette prestation : «il n’est pas normal de terminer avec Lucas Vázquez, Tchouameni, Fran García et Endrick seulement comme référence offensive. L’Atlético a infligé une punition appropriée pour l’attaque trop conservatrice que l’entraîneur italien a mise en place», a lourdement taclé AS.

À lire

Liga : l’un des supporters qui a visé Thibaut Courtois était armé

Carlo Ancelotti se justifie

Même chose pour l’émission El Chiringuito, qui a regretté le manque de changements de Carlo Ancelotti, lui qui a attendu la 86e minute pour effectuer ses premiers changements. «Madrid aurait pu gagner ce match. Une petite erreur lui a finalement coûté le match nul. Il l’a gardé sous contrôle jusqu’à cette erreur», regrette également Marca. Mais le Mister a tenté de se justifier après la rencontre. «Nous gagnions, nous devions faire une chose : défendre. Nous avons bien défendu jusqu’aux dernières minutes», a-t-il d’abord analysé.

La suite après cette publicité

«Nous étions très proches de la victoire. Mais c’est notre rival. Cela peut arriver. Les changements ? Je n’ai aucun regret. Les joueurs étaient fatigués. Ce n’était pas un match pour Eduardo Camavinga. Il est blessé depuis 40 jours. Peut-être aura-t-il des minutes mercredi», a ajouté le coach madrilène. Le Real Madrid devra assurer ce mercredi, toujours sans Kylian Mbappé, pour le déplacement à Lille, en Ligue des Champions. Une nouvelle mauvaise performance provoquerait une tempête pour Carlo Ancelotti…