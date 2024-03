Ligue 1 : le trophée Hexagoal va disparaître

Changements en série à la LFP. Ce mercredi, la Ligue a officialisé son nouveau logo. Une nouvelle identité visuelle qui sera mise en place à la partir de la saison prochaine. Et ce ne sera pas tout. Remis au champion de France depuis 2007, le trophée Hexagoal va disparaître, annonce Le Parisien.

La suite après cette publicité

« On ne pouvait pas changer le logo et ne pas changer le trophée. Le trophée de la Ligue 1 vit sa dernière saison », a indiqué au quotidien le directeur senior marketing et éditorial de LFP Media, Jérôme Cazadieu.