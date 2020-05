PSG, Saint-Etienne, LOSC, étranger : la bataille fait rage pour Adil Aouchiche

Jeudi soir, Adil Aouchiche et l’un de ses représentants sont arrivés à Saint-Etienne incognito. L’objectif était de répondre à l’invitation de l’ASSE qui souhaitait absolument faire visiter ses installations au jeune milieu de terrain du PSG. Une visite au centre d’entraînement de l’Etrat qui aurait dû rester confidentielle, mais qui a rapidement fuité sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Une visite de courtoisie comme il s’en passe beaucoup à cette période de l’année qui ne devrait déboucher sur rien, enfin tout du moins à court terme.

La suite après cette publicité

Car le deuxième meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U17 n’a pas dévié de son objectif principal, à savoir signer pro dans son club formateur. Mais la position d’Aouchiche n’a pas dévié. Il veut avoir des garanties quant à son temps de jeu, ce que lui et son entourage ont répété à maintes reprises à Leonardo lors de leurs différents entretiens. Il attend de voir quels vont être les premiers mouvements estivaux du Paris Saint-Germain afin de se décider définitivement. Bien dans sa tête et sur de son fait, le jeune milieu parisien n’entend pas se précipiter et souhaite faire le bon choix.

Adil Aouchiche séduit en France… mais aussi à l’étranger !

D’autant que la situation contractuelle du joueur ne laisse personne indifférent. En France déjà, Saint-Etienne en fait l’une de ses priorités estivales par l’intermédiaire d’un Claude Puel très fan du joueur et qui rêve d’en faire un maillon clé de son équipe. La visite de la famille Aouchiche à Saint-Etienne faisait partie là aussi de l’opération séduction menée par les Verts. Mais l’ASSE n’est pas seule sur le dossier. Si Bordeaux n’est pas une option, le LOSC est également une vraie possibilité. Selon nos informations, le club nordiste maintient lui aussi le contact avec l’entourage d’Adil Aouchiche, sans succès pour le moment.

Si la France est la priorité pour le jeune international tricolore, l’étranger reste aussi une véritable possibilité. Si la piste Galatasaray n’existe pas, l’entourage d’Adil Aouchiche a été approché par de nombreux clubs européens. Selon nos informations, un cador européen, dont l’entraîneur fait confiance aux jeunes, est plus qu’intéressé. Il faut dire que la possibilité de recruter quasiment à coût zéro (hors indemnité de formation due au PSG) un tel joueur donne l’envie de se battre. Alors qui de Paris, Lille, Saint-Etienne ou d’un grand d’Europe raflera la mise ? Pour connaître la réponse, il va sans doute falloir être patient, tant Adil Aouchiche souhaite se mettre dans les meilleures conditions pour lancer définitivement sa carrière professionnelle…