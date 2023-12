Ligue 1, Ligue 2 : le Conseil d’Etat suspend des interdictions de déplacement de supporters

Cela devient une habitude avec le football français. Alors que les interdictions de déplacement sont légion depuis plusieurs semaines et que la LFP a interdit les déplacements de supporters pour le reste de la phase aller de Ligue 1, certains voyages sont finalement autorisés suite à des arrêtés du conseil municipal. Cette mesure devait également être en vigueur pour la 17e journée de Ligue 1 qui se jouera ce mercredi.

Et ce lundi, nous apprenons finalement que plusieurs déplacements de supporters seront également autorisés ce mercredi suite à une décision du Conseil d’Etat. Ainsi, les supporters nantais et lensois pourront respectivement se déplacer à Lyon et Nice en Ligue 1. Dans l’antichambre de l’élite, Guingamp, en déplacement à Angers, pourra également compter sur ses supporters.