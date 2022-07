Arsenal a bouclé le transfert d'Oleksandr Zinchenko

La suite après cette publicité

Arsenal se montre offensif cet été sur le marché des transferts. Désireux de renforcer son effectif pour enfin retrouver la Ligue des Champions et de concourir pour le titre, Mikel Arteta a déjà enrôlé quatre recrues, dont Gabriel Jesus, qui a couté 52 millions d'euros pour le faire venir en provenance de Manchester City. Le technicien espagnol, proche de Pep Guardiola, n'en a d'ailleurs pas fini avec les Skyblues et poussait récemment pour récupérer un autre élément des Champions d'Angleterre.

En effet, la presse anglaise révélait il y a quelques jours que les Gunners étaient intéressés par Oleksandr Zinchenko, le polyvalent international ukrainien des Cityzens. Comme nous l'avions révélé, la formation londonienne était très confiante dans ce dossier et les négociations avec la direction mancunienne avançaient convenablement. Et selon les dernières informations du Guardian, Arsenal a maintenant trouvé un accord pour faire venir Oleksandr Zinchenko.

Déjà cinq recrues pour Arsenal

En effet, les Gunners ont trouvé un accord à hauteur de 35 millions d'euros pour se l'offrir. Il ne reste maintenant plus qu'à s'entendre avec le joueur ukrainien et son entourage pour convenir de la durée du contrat et de ses autres demandes personnelles avant qu'il ne devienne la cinquième recrue d'Arsenal. Toujours selon le quotidien britannique, son départ accélérerait probablement l'arrivée de l'arrière gauche de Brighton Marc Cucurella du côté de City.

Après Gabriel Jesus, il deviendrait le deuxième Skyblue à rejoindre Arsenal. Les deux joueurs avaient d'ailleurs déjà travaillé avec Mikel Arteta lorsqu'il était encore adjoint de Pep Guardiola. Ils rejoignent le milieu de terrain Fábio Vieira, le gardien de but Matt Turner et l'attaquant brésilien de 19 ans Marquinhos, en tant que nouvelles recrues des Gunners. Reste à savoir maintenant si Arsenal conservera William Saliba, dont l'avenir semble toujours indécis et peut-être pas si loin de l'OM.