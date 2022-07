L'OM garde un infime espoir pour William Saliba !

La suite après cette publicité

Élu meilleur espoir du championnat de France la saison dernière, William Saliba (21 ans) a bel et bien fait le bonheur de l'Olympique de Marseille durant l'exercice 2021-2022. Solide défensivement et grand artisan de la deuxième place des Phocéens, le défenseur international français (5 sélections) a, pourtant, fait son retour à Arsenal où il est lié jusqu'en juin 2024. Une bien mauvaise nouvelle pour les dirigeants marseillais qui n'ont jamais caché leur volonté de conserver le Bondynois.

Fort de l'arrivée de Samuel Gigot, Isaak Touré et plus récemment Chancel Mbemba, Pablo Longoria n'a, en effet, pas dit son dernier mot concernant le secteur défensif de l'OM. Dans cette optique, si Leonardo Balerdi souhaite rester au club, comme le rappelle L'Equipe dans son édition du jour, Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car sont, quant à eux, plus que jamais sur le départ. Une situation qui pourrait donc pousser le board olympien a tenté le coup pour William Saliba. Interrogé sur le site officiel du club, ce dernier a, malgré tout, rappelé ses ambitions chez les Gunners.

William Saliba veut tout casser... avec Arsenal !

«J’ai eu une bonne saison la saison dernière. Nous avons terminé deuxièmes au classement et j’ai eu de bons moments et j’ai beaucoup appris, et j’espère que cette saison sera meilleure que cela. J’étais très fier de remporter le prix du jeune joueur de l’année parce que la ligue a beaucoup de bons jeunes joueurs, donc c’est bon pour moi, mais j’en veux plus. Quand j’étais prêté, je regardais tous les matchs [d’Arsenal] parce que quand j’étais là-bas, certains joueurs ne l’étaient pas. J’ai regardé les matchs pour voir comment ils jouaient, donc quand j’étais de retour, il serait plus facile de jouer avec ceux que je n’avais jamais rencontrés auparavant. C’est important que les fans soient derrière vous, et j’aime beaucoup ça. J’ai hâte de leur rendre la pareille».

Un discours inquiétant pour les supporters marseillais tant Saliba semble déterminé à l'idée de s'imposer à l'Emirates Stadium. «Mon plan est de me battre et de travailler avec l’équipe, de gagner autant que possible et de grandir davantage. Ça fait du bien d’être de retour et de commencer la pré-saison. Je suis tellement excité de continuer à m’entraîner et à jouer dans les matchs amicaux. C’est important d’être ici avec les fans, ainsi qu’avec mes coéquipiers. J’espère que nous profiterons d’un bon entraînement et de bons matchs, ce qui est important avant le début de la saison». Pourtant, The Independent révélait, ces dernières heures, une information de taille qui pourrait redonner un peu d'espoir aux fans marseillais.

Selon le média anglais, si Mikel Arteta ne promet pas une place de titulaire à William Saliba, le joueur français demandera à partir, d’où l’intention de Pablo Longoria de vouloir concrétiser ce dossier dans les dernières heures du mercato. Interrogé sur sa relation avec le coach des Gunners, Saliba a quant à lui déclaré : «nous avons parlé un peu lundi et nous parlerons davantage». Reste désormais à savoir si les hautes sphères marseillaises parviendront à inverser la tendance. La mission ne s'annonce pas des plus simples...