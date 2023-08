Affaire Rubiales : la ministre du travail espagnole demande sa démission

La polémique continue son ascension. Après la victoire face à l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde féminine (1-0), la Roja doit faire face à une affaire qui fait passer un sacre historique au second plan. La faute au baiser de Luis Rubiales sur la bouche à Jenni Hermoso lors des célébrations. Un geste déplacé, qui ne passe pas pour la ministre du travail espagnole, Yolanda Díaz.

«Nous demandons la démission de Rubiales, qui a harcelé et agressé une femme. Ses excuses sont absolument inutiles», déclare-t-elle face aux médias ibériques réunis au Congrès. Des propos qui succèdent à ceux de Miquel Iceta, le ministre espagnol de la Culture et des Sports, qui jugeait l’acte de Rubiales "inacceptable" en lui demandant des "explications" et des "excuses". Ce dernier s’était excusé dans la foulée, publiquement. Ce qui est sûr, c’est que la Roja se serait bien passé d’une telle affaire après avoir réalisé un tel exploit…