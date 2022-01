Romelu Lukaku met l'Italie sens dessus dessous, Xavi est ruiné par le Covid

La suite après cette publicité

Lukaku boulverse le mercato des buteurs

«Lukaku ouvre le jeu des n°9» titre ce matin La Gazzetta dello Sport. L'ancien joueur de l'Inter n'est pas heureux à Chelsea et selon le journal au papier rose, il pourrait décider cet été de suivre Conte à Tottenham, qui laisserait tomber la piste Dusan Vlahovic. Ce revirement de situation plaît énormément à la Juve. La Vieille Dame lorgne le joyau serbe de la Fiorentina et s’est mise en pôle position pour le recruter. Et le jeu des chaises musicales ne s’arrête pas là en Italie. La Juventus s’intéresse aussi à Mauro Icardi, indésirable au PSG. La possible arrivée de Vlahovic ou d'Icardi à Turin pourrait accélérer le départ d’Alvaro Morata. Ça tombe bien, Le Barça de Xavi souhaite le recruter. «Morata attend Icardi» s'exclame Tuttosport sur sa Une. Le Corriere dello Sport annonce par contre l’arrivée d’un défenseur central à Naples. Axel Tuanzebe est en route pour l’Italie. Les négociations sont dans la dernière ligne droite. Le défenseur central de Manchester United a donné son accord pour le transfert. Il y a aussi l'approbation de Steven Gerrard, entraîneur d'Aston Villa où il joue actuellement en prêt.

Newcastle fonce sur son premier grand nom

La valse des buteurs ne touche pas que l’Italie, mais aussi l'Angleterre. Newcastle lorgne Pierre-Emerick Aubameyang. La Toon Army veut se faire prêter le buteur d’Arsenal, en vue d'une transaction estivale de 20 millions de livres selon le Sunday Mirror et le Sunday Star. Les Magpies, menacés de relégation, ont déjà sondé les Gunners au sujet de l'attaquant de 32 ans. Les jours d'Aubameyang à Arsenal semblent comptés après que Mikel Arteta, le manager du club londonien, lui ait retiré le brassard de capitaine le mois dernier pour un manquement présumé à la discipline. La star gabonaise, qui est actuellement en déplacement pour la Coupe d'Afrique des Nations, a été bannie de l'équipe première et n'a plus joué depuis la défaite 2-1 contre Everton le 6 décembre.

Xavi au bout du rouleau

En Espagne, on s’inquiète pour les clubs de LaLiga. «Situation Limite» écrit sur sa Une Marca ce matin. 85 joueurs sont touchés par le coronavirus dans le championnat espagnol. Pour le média Sport, cette situation rend la tâche «encore plus difficile» pour Xavi. L’entraîneur du Barça demande le report du match contre Majorque à cause de la crise sanitaire. En conférence de presse, hier, Xavi a déclaré que ce match «ne devrait jamais être joué pour le bon sens». C’est «à la limite» comme le titre le journal catalan Mundo Deportivo. Avec seulement 11 joueurs de l'équipe première disponibles, l'équipe du Barça que nous verrons ce soir sur le sol des Baléares sera à peine reconnaissable.